США та Ізраїль очікують на удар Ірану за атаку на його консульство в Дамаску. Війська в підвищеній готовності ракетами великої дальності або безпілотниками. Цілями будуть військові чи урядові обʼєкти — це, імовірно, відповідь на ізраїльський удар по іранському консульству в сирійському Дамаску.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Напад Ірану, імовірно, відбудеться найближчими днями.

Розвідки США і Заходу зазначають, що напад іранських сил не обовʼязково відбуватиметься з півночі — з Лівану, де перебуває союзник Тегерану «Хезболла». Ізраїль погодується з цим.

Водночас ізраїльські посадовці вже заявили, що якщо Іран атакує ізраїльську територію, то Ізраїль зробить те ж саме з іранською.

Іноземні дипломатичні місії вже готуються до можливих ударів — створюють плани евакуації на випадок непередбачених обставин, думають над поставками генераторів і супутникових телефонів.

Президент США Джо Байден на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем заявив, що Вашингтон підтримуватиме ізраїльську безпеку, яка під загрозою через Іран і його ставлеників.

Атака на консульство Ірану в Дамаску Медіа.

Тоді загинули два іранські генерали і пʼять офіцерів Від удару по консульству Ірану в Сирії загинули два іранських генерали і пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції.

“Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону Ізраїль посилює свою оборону після погроз від Ірану про помсту і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе”, – йдеться у публікації.