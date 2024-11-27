Сполучені Штати Америки та Китай здійснили обмін ув'язненими, звільнивши по три особи з кожної сторони.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з інформацією видання, Китай звільнив трьох американців — Марка Свідана, Кая Лі та Джона Люна, в обмін на трьох невідомих громадян Китаю. Обмін став результатом тривалих переговорів між представниками Білого дому, Держдепартаменту та китайськими офіційними особами.

Повідомляється, що американці незабаром повернуться до США. ЗМІ вважають цей обмін ознакою того, що Китай може бути готовий продовжити переговори щодо звільнення інших громадян США.

Марк Свідан, арештований у Китаї в 2012 році за звинуваченнями у виготовленні та торгівлі наркотиками, був засуджений до смертної кари у 2020 році з відстрочкою на два роки.

Кай Лі був затриманий в Шанхаї у 2016 році і засуджений до десяти років тюремного ув’язнення за нібито шпигунство на користь ФБР. ООН визнала його ув’язнення політичним.

Серед звільнених і Джон Люн, якого минулого року китайський суд засудив до довічного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві. Пекін заявили, що американець працював на американські спецслужби з 1989 року.