Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що контракт забезпечує перехід 2500 українських терміналів Starlink на більш захищений сигнал. Раніше доступ до Starshield мали лише 500 терміналів.
“Загалом 3000 терміналів обслуговуються за двома контрактами. Контракти мають спільну мету – полегшити підключення до Інтернету в Україні. Обидва передбачають надання послуг до 2025 року”, – йдеться у повідомленні.
Контракт ймовірно було укладено в серпні, ще до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. У той час адміністрація Джо Байдена прагнула зміцнити позиції України на випадок змін у політиці.
Очікується, що використання Starshield дозволить Україні ефективніше захищатися від можливих кібератак і перешкод у зв’язку під час війни.
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