Україна отримала далекобійні ракети ATACMS ще у межах березневого пакету допомоги на суму $300 мільйонів.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на анонімного американського посадовця.

Ракети містилися в пакеті військової допомоги Україні на суму $300 млн, кількість переданих ATACMS невідома. Ці ракети вперше застосували 17 квітня проти російського аеродрому в Криму.

Пентагон спочатку виступав проти розгортання ракет великої дальності, побоюючись, що втрата ракет з американських запасів зашкодить військовій готовності США. Також були побоювання, що Україна використовуватиме їх для атак на цілі вглибині Росії.

За словами американського чиновника, використання Росією балістичних ракет великої дальності, поставлених Північною Кореєю, проти України в грудні та січні, незважаючи на публічні та приватні попередження США не робити цього, призвело до зміни поглядів.

Байден прийняв рекомендацію своїх радників відправити ATACMS в Україну в лютому.