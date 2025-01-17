Про це пише The New York Times.
У вересні 2024 року Пентагон спрямував $800 млн на закупівлю компонентів і фінансування українських виробників дронів. Крім цього, американська розвідка надавала допомогу у побудові програми дронів.
“Допомога включала не лише обмін розвідданими, але й підтримку систем, які довели свою ефективність на полі бою,” — заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.
Завдяки підтримці США Україна почала виробництво дронів нового покоління на своїй території та згодом змогла його розширити, зазначили американські чиновники.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це справило “реальний стратегічний вплив” на перебіг війни.
Українські дрони довели свою ефективність: морські дрони знищили чверть Чорноморського флоту Росії, а дрони на фронті значно уповільнили наступальні дії РФ на сході України.
“Цей досвід надав цінні уроки, які США почали інтегрувати у власну оборонну індустрію,” — підсумував Салліван.
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