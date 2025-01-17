США таємно виділили $1,5 млрд для розвитку української дронової індустрії. Адміністрація Джо Байдена розсекретила ці дані у межах публікації документів про військову допомогу Україні.

Про це пише The New York Times.

У вересні 2024 року Пентагон спрямував $800 млн на закупівлю компонентів і фінансування українських виробників дронів. Крім цього, американська розвідка надавала допомогу у побудові програми дронів.

“Допомога включала не лише обмін розвідданими, але й підтримку систем, які довели свою ефективність на полі бою,” — заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Завдяки підтримці США Україна почала виробництво дронів нового покоління на своїй території та згодом змогла його розширити, зазначили американські чиновники.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це справило “реальний стратегічний вплив” на перебіг війни.

Українські дрони довели свою ефективність: морські дрони знищили чверть Чорноморського флоту Росії, а дрони на фронті значно уповільнили наступальні дії РФ на сході України.