Сполучені Штати вперше за 40 років відновлять виробництво тротилу для потреб армії на своїй території. Новий завод з виробництва тротилу буде побудований у місті Грем, штат Кентуккі. Інвестиції в проєкт сягнуть 435 млн доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт армії США.

Спільна програма виконавчого офісу армії США з озброєння та боєприпасів і Командування контрактів армії США уклали контракт з американським відділенням турецького виробника Repkon USA контракт на суму 435 мільйонів доларів на проєктування, будівництво та введення в експлуатацію підприємства з виробництва тротилу у місті Грем, штат Кентуккі.

Це відновлення є важливим елементом для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та створення більш незалежного й надійного ланцюга постачання.

“Це великий крок вперед у відбудові нашої промислової бази та забезпеченні критичних можливостей для підтримки наших бійців. Відновлення виробництва тротилу дає нам можливість контролювати та захищати наш ланцюжок постачання для цього важливого компонента, особливо в епоху зростаючих глобальних викликів”, — сказав Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань матеріально-технічного забезпечення та технологій.

Наразі дата початку будівництва не оголошується, але зазначається, що роботи мають розпочатись найближчим часом.