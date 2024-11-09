Про це повідомляє офіційний сайт армії США.
Спільна програма виконавчого офісу армії США з озброєння та боєприпасів і Командування контрактів армії США уклали контракт з американським відділенням турецького виробника Repkon USA контракт на суму 435 мільйонів доларів на проєктування, будівництво та введення в експлуатацію підприємства з виробництва тротилу у місті Грем, штат Кентуккі.
Це відновлення є важливим елементом для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та створення більш незалежного й надійного ланцюга постачання.
“Це великий крок вперед у відбудові нашої промислової бази та забезпеченні критичних можливостей для підтримки наших бійців. Відновлення виробництва тротилу дає нам можливість контролювати та захищати наш ланцюжок постачання для цього важливого компонента, особливо в епоху зростаючих глобальних викликів”, — сказав Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань матеріально-технічного забезпечення та технологій.
Наразі дата початку будівництва не оголошується, але зазначається, що роботи мають розпочатись найближчим часом.
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