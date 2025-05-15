Сполучені Штати Америки висловили намір відновити діяльність Ради “НАТО-Росія”, яка була призупинена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Ця ініціатива є частиною більш широкої стратегії Вашингтона, спрямованої на досягнення миру та припинення бойових дій, про що повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з інформацією, отриманою від джерел, знайомих з ходом консультацій, США розширили свій початковий план щодо врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Цей план передбачає не лише припинення вогню на існуючих лініях фронту, але й визнання Криму частиною Росії, а також скасування американських санкцій проти Москви. В обмін на це Україна повинна отримати гарантії безпеки та можливість зміцнення своїх Збройних сил.

В оновленій версії плану США також пропонується відновити діалог у рамках Ради НАТО-Росія. Цей формат співпраці був фактично зупинений після початку війни у 2022 році, і його відновлення може стати важливим каналом для стратегічних переговорів між Заходом і Москвою.

У той же час, невизначеність навколо переговорного процесу між Росією та Україною стала темою обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка розпочалася 14 травня в Анталії. Ці перемовини, в яких бере участь міністр закордонних справ США Марко Рубіо, стали платформою для обговорення подальших дій у контексті війни в Україні.

15 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Раніше він висловив готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі, де лідер Кремля пропонував Україні прямі переговори.

Проте, Путін не буде присутній у Туреччині: напередодні Кремль оголосив склад своєї делегації, яку очолить помічник президента Володимир Мединський, що раніше вів переговори з українською стороною на початку війни. Речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що “Росія має свою позицію” щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

На даний момент Україна не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей. Зеленський зазначив, що ухвалюватиме рішення після зустрічі з Ердоганом, але вже охарактеризував рівень російської делегації як “бутафорський”. Він також висловив сподівання дізнатися, хто приїде від Росії, перш ніж визначитися з подальшими кроками.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в Досі, заявив, що може вирушити на переговори між Росією та Україною до Туреччини 16 травня, “якщо це буде доцільно”. Відомо, що на ці переговори зі США прибудуть спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.