Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Зазначається, що таке рішення є необхідним аби встигнути повністю використати бюджетну допомогу для України, що залишається в розмірі 7,1 мільярда доларів, до завершення повноважень адміністрації Джо Байдена.

“Міністр оборони Ллойд Остін не дозволить, щоб запаси вичерпались до критичного рівня. Ми будемо поповнювати наші склади, і ви побачите стабільний потік ресурсів і озброєння, що надходитимуть в Україну”, – зазначила заступниця.

Згідно з її словами, регулярні поставки зброї є частиною обіцянки, яку президент Байден дав Україні, а Пентагон продовжує виконувати цю обіцянку на регулярній основі.