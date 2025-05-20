Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, поділився важливими новинами з Сполучених Штатів Америки. Він акцентував, що укладення мирної угоди між Україною та Росією неможливе без повернення всіх викрадених українських дітей. Цю інформацію Єрмак оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, група сенаторів США з обох партій представила резолюцію, яка ставить умову повернення викрадених дітей у контексті мирних переговорів. «Викрадення дітей – це не лише воєнний злочин, це спроба знищити нашу ідентичність і зламати майбутнє нації. Ми цього не допустимо», – підкреслив він.

Серед ініціаторів резолюції – сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенаторка-демократка Емі Клобучар, а також Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін і Джон Феттерман. Єрмак зазначив, що представники обох партій об’єдналися навколо спільної принципової позиції.

Ситуація з викраденням українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомила, що на кінець березня 2023 року українська влада має підтверджені дані про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак через окупацію частини території України точний підрахунок залишається складним завданням.

5 квітня 2023 року 49 країн світу в спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого нібито правовим підставам викрадення українських дітей з окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши притягнути її до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого механізму для повернення депортованих до Росії українських дітей. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.