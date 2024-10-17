Видання Wall Street Journal повідомляє, що новий напрямок є результатом нестачі українських пілотів з відповідним знанням англійської мови.

Також, у Сполучених Штатах вважають, що молоді курсанти будуть більш відкритими до нової інформації й навчання за західними зразками. Досвічені пілоти зможуть пропустити базову льотну підготовку у той час, як новачки будуть вимушені провести рік, навчаючись у Франції, Великій Британії перед тим, як перейти до практики на F-16.

“Це суміш. Деякі з них були досвідченими пілотами, і ми продовжуємо отримувати більш досвідчених пілотів. Але є й такі, що не мають такої пілотажної підготовки і досвіду”, – заявив один із представників Пентагону.

Також зазначено, що американські інструктори помітили: деякі українські пілоти з перших груп студентів, які мали досвід польотів на радянських винищувачах МіГ і нещодавно повернулися з активної бойової служби, “протистояли американським методам навчання”.