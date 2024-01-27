За інформацією Telegraph, Сполучені Штати планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років, оскільки загроза від росії зростає.

Контракти на поставку нового об’єкта на авіабазі Королівських ВПС Лейкенхіт у Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити на авіабазі ядерні боєголовки. Вони втричі перевищують потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

США забрали ядерні боєголовки з Великої Британії 2008 року, вважаючи, що загроза холодної війни з боку рф зменшилася. Видання пише, що це розкриття інформації відбулося після попереджень про те, що країнам НАТО необхідно підготувати своїх громадян до війни з росією.