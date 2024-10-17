У четвер, 17 жовтня, Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти трьох юридичних осіб та однієї фізичної особи, в тому числі з Китаю, які причетні до виробництва ударних дронів "Гарпія" для російських збройних сил.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

Дрон “Гарпія”, вперше згаданий агентством Reuters у вересні, виготовляється на китайських заводах у співпраці з російськими оборонними компаніями, а також за участю китайських фахівців.

Під нові санкції потрапили китайські підприємства Xiamen Limbach Aircraft Engine, що виробляє двигуни L550E для “Гарпій”, та Redlepus Vector Industry Shenzhen, яке виступає посередником у постачанні дронів до Росії.

“Це перші санкції США, запроваджені проти підприємств Китаю, які безпосередньо розробляють і виробляють цілі системи озброєнь у партнерстві з російськими фірмами”, – підкреслюється в повідомленні Мінфіну США.

Раніше Сполучені Штати запроваджували санкції проти підприємств у КНР, які надають критично важливі ресурси для російської військово-промислової бази.