Про це пише NYT.
Американські посадовці вважають, що малоймовірно, що український винищувач F-16 був збитий дружнім вогнем з комплексу Patriot.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв провести розслідування інциденту, включаючи версію про “дружній вогонь”.
Проте, два неназваних американських посадовці зазначили, що це, ймовірно, не є причиною трагедії, і розглядаються інші можливі фактори, такі як технічна несправність або помилка пілота.
Нагадаємо, що 30 серпня Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача ПС ЗСУ, не вказавши причину, але підкресливши необхідність збереження особового складу.
Міністр оборони Рустем Умєров також запевнив, що звільнення Олещука не пов’язане з катастрофою F-16.
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