США вважають, що малоймовірно, що F-16 були збиті "дружнім вогнем" з системи Patriot, і слідчі з обох країн розглядають інші можливі причини авіакатастрофи, зокрема технічні несправності або помилки пілота.

Про це пише NYT.

Американські посадовці вважають, що малоймовірно, що український винищувач F-16 був збитий дружнім вогнем з комплексу Patriot.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв провести розслідування інциденту, включаючи версію про “дружній вогонь”.

Проте, два неназваних американських посадовці зазначили, що це, ймовірно, не є причиною трагедії, і розглядаються інші можливі фактори, такі як технічна несправність або помилка пілота.

Нагадаємо, що 30 серпня Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача ПС ЗСУ, не вказавши причину, але підкресливши необхідність збереження особового складу.

Міністр оборони Рустем Умєров також запевнив, що звільнення Олещука не пов’язане з катастрофою F-16.