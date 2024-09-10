Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише The Washington Post.

“Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією. Росія вже отримала партії цих ракет”, — заявив Блінкен.