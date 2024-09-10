Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише The Washington Post.
“Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією. Росія вже отримала партії цих ракет”, — заявив Блінкен.
Він зазначив, що санкції, зокрема, стосуватимуться Iran Air.
Також Блінкен додав, що Росія, ймовірно, використає іранські балістичні ракети вже протягом декількох тижнів.
- Іран передав Росії балістичні ракети: реакція світу, чим вони небезпечні та чому викликали такий резонанс
- Євросоюз отримав інформацію про поставку Іраном балістичних ракет РФ
- Іранський депутат підтвердив постачання Іраном Росії балістичних ракет