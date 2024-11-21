Міністерство фінансів США 21 листопада запровадило санкції проти десятків російських банків, зокрема “Газпромбанку”, реєстраторів цінних паперів і чиновників фінансової сфери. Також було опубліковано попередження щодо ризиків приєднання до російської системи передачі фінансових повідомлень.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти “Газпромбанку”, понад 50 російських банків, пов’язаних із міжнародною фінансовою системою, більш ніж 40 реєстраторів цінних паперів і 15 російських чиновників у фінансовій сфері.

Крім того, OFAC оприлюднило попередження про ризики, пов’язані з використанням російської системи передачі фінансових повідомлень, яку Кремль створив для обходу санкцій.

“Сьогоднішні санкції, спрямовані проти найбільшого російського банку, що залишився поза санкціями, а також проти десятків інших фінансових установ і посадових осіб в Росії, ще більше послаблять і деградують російську військову машину. Ці широкомасштабні дії ускладнять для Кремля можливість ухилятися від санкцій США, а також фінансувати і оснащувати свою армію”, — заявила міністерка фінансів США Джанет Л. Єллен.

Вона зазначила, що США й надалі вживатимуть заходів проти будь-яких фінансових каналів, які Росія використовує для ведення своєї незаконної та неспровокованої війни проти України.