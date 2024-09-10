Про це повідомило міністерство фінансів США.
Обмеження торкнулися десяти фізичних та шести юридичних осіб в Ірані та Росії.
Зокрема, під обмеження потрапила авіакомпанія Iran Air. Санкції проти неї раніше анонсували також Франція, Німеччина та Британія, які вирішили скасувати авіасполучення з Іраном.
США також оголосили “заблокованою власністю” чотири судна, які беруть участь у постачанні іранських дронів та ракет у Росію.
Під санкції потрапили чиновники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і Міністерства оборони Ірану, зокрема контактна особа російського уряду в іранському Міноборони Рухолла Катебі та співробітник Shahid Kharrazi Industries Ебрахім Бахрамі, причетний до навчання російських окупантів в Ірані.
Під санкціями також:
- голова ради директорів МГ-Флот Джамалдін Пашаєв, який контролює мережу російських судноплавних компаній, що працюють у порту Оля, Астраханська область РФ. Чотири судна компанії регулярно доставляють вантажі між Росією та Іраном;
- мережа іранської транспортної компанії Azadegan, важливої для логістичних операцій КВІР;
- іранське конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems, яке надало росіянам зразки двигунів для крилатих ракет, і троє його представників.