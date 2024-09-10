Сполучені Штати наклали санкції на ряд фізичних осіб і компаній у зв'язку з постачанням іранських балістичних ракет Росії.

Про це повідомило міністерство фінансів США.

Обмеження торкнулися десяти фізичних та шести юридичних осіб в Ірані та Росії.

Зокрема, під обмеження потрапила авіакомпанія Iran Air. Санкції проти неї раніше анонсували також Франція, Німеччина та Британія, які вирішили скасувати авіасполучення з Іраном.

США також оголосили “заблокованою власністю” чотири судна, які беруть участь у постачанні іранських дронів та ракет у Росію.

Під санкції потрапили чиновники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і Міністерства оборони Ірану, зокрема контактна особа російського уряду в іранському Міноборони Рухолла Катебі та співробітник Shahid Kharrazi Industries Ебрахім Бахрамі, причетний до навчання російських окупантів в Ірані.

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