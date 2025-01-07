Міністерство фінансів США, через Офіс контролю за іноземними активами (OFAC), оголосило про запровадження санкцій проти Антала Рогана, одного з міністрів уряду Угорщини. Звинувачення стосуються його причетності до корупційних схем, що, на думку американських чиновників, мають негативний вплив на економічний розвиток країни.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

“Корупція підриває керівні інститути країни та обмежує її економічний розвиток, позбавляючи майбутні покоління довгострокової вигоди”, – заявив виконуючий обов’язки заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

Антал Роган, який займає посаду міністра апарату кабінету прем’єр-міністра Віктора Орбана, контролює кілька важливих структур, включаючи Національний офіс комунікацій, Цифрове урядове агентство та Угорське агентство з питань туризму. За даними США, Роган використовує свою впливову роль для особистого збагачення та збагачення осіб, лояльних до правлячої партії “Фідес”.

У заяві Міністерства фінансів США йдеться про те, що Роган був причетний до організації системи розподілу державних контрактів та ресурсів серед своїх прихильників. Його підозрюють у керуванні незаконними схемами у кількох ключових галузях угорської економіки.