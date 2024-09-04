Уряд США оголосив про введення санкцій проти RT, Маргарити Симонян, а також інших російських пропагандистів і хакерів через втручання у вибори в США.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

«Сьогодні OFAC вносить до списку санкцій десять осіб і дві організації в межах скоординованої відповіді уряду США на спроби Москви щодо зловмисного впливу на президентські вибори 2024 року в Сполучених Штатах», – зазначається в повідомленні.

Санкції запроваджені проти RT (колишня Russia Today), головної редакторки RT Маргарити Симонян, її заступників Єлізавети Бродської, Антона Анісімова, Андрія Кияшка та інших співробітників цього пропагандистського каналу.

Крім того, обмеження накладені на прокремлівську хакерську групу RaHDit, яка має зв’язки з ФСБ, а також на громадські платформи «Діалог» та «Діалог Регіони».

Як зазначили в Міністерстві фінансів США, ці російські суб’єкти, підтримувані державою, використовують різні інструменти, включаючи глибокі фейки та дезінформацію, створені за допомогою штучного інтелекту, з метою «підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій Сполучених Штатів».