США запровадили санкції проти російського тіньового флоту LNG-танкерів, включивши до списку сім газовозів, призначених для експорту.

Про це повідомляється у санкційному списку пакета США.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти LNG-танкерів, які, ймовірно, належать до російського тіньового флоту, зокрема тих, що завантажили газ на заводі “Арктик LNG-2”.

Державний департамент США зазначив, що ці санкції спрямовані на ускладнення виробництва та експорту зрідженого природного газу, а також на завадження закупівлі критично важливих танкерів для LNG.

США запровадили санкції проти кількох російських танкерів, зокрема Asya Energy, Everest Energy, Pioneer, North Air, North Mountain, North Sky і North Way.

Це свідчить про швидкість реакції США на підозрілі судна, зокрема на танкер, який завантажився місяць тому. Раніше американські санкції вже довели свою ефективність, призводячи до простою більшості нафтовозів, що потрапили під обмеження.