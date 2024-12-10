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США виділяють Україні 20 мільярдів доларів із заморожених активів РФ

Міністерство фінансів США оголосило про виділення кредиту на 20 мільярдів доларів для підтримки України. Ці кошти є частиною ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) загальним обсягом 50 мільярдів доларів. Вони будуть отримані за рахунок заморожених російських суверенних активів.

Вівторок, 10 грудня 2024, 20:55

Про це повідомили на сайті відомства.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що ці кошти допоможуть Україні забезпечувати діяльність екстрених служб, медичних закладів і ключових інфраструктур у контексті протистояння російській агресії. За словами Єллен, ці дії спрямовані на зміцнення позицій України у захисті її суверенітету та забезпеченні справедливого миру.

“Ці кошти — отримані за рахунок несподіваних надходжень із власних заморожених активів Росії — забезпечать Україні важливу фінансову підтримку в захисті своєї країни від неспровокованої агресивної війни”, — сказала міністерка фінансів США.

Кошти передадуть до Фонду фінансових посередників для сприяння інвестуванню у зміцнення фінансової системи України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) через Світовий банк.

Теги: Війна в Україні, США, фінансова допомога

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