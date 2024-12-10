США виділяють Україні 20 мільярдів доларів із заморожених активів РФ

Про це повідомили на сайті відомства.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що ці кошти допоможуть Україні забезпечувати діяльність екстрених служб, медичних закладів і ключових інфраструктур у контексті протистояння російській агресії. За словами Єллен, ці дії спрямовані на зміцнення позицій України у захисті її суверенітету та забезпеченні справедливого миру.
“Ці кошти — отримані за рахунок несподіваних надходжень із власних заморожених активів Росії — забезпечать Україні важливу фінансову підтримку в захисті своєї країни від неспровокованої агресивної війни”, — сказала міністерка фінансів США.
Кошти передадуть до Фонду фінансових посередників для сприяння інвестуванню у зміцнення фінансової системи України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) через Світовий банк.
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