США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги у розмірі до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень.

Про це пише міноборони США.

“Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Це включає в себе санкціонування пакету президентських повноважень вартістю до 200 мільйонів доларів США для надання Україні ключових можливостей, включаючи: засоби протиповітряної оборони; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; і протитанкову зброю”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, міністерство оборони США оголошує про пакет розміром приблизно 1,5 мільярда доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Цей пакет включає можливості для посилення протиповітряної оборони України, протипожежної та протитанкової зброї, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано Сполученими Штатами.

Ця допомога включає:

боєприпаси для NASAMS;

боєприпаси для ППО малої та середньої дальності;

ракети РІМ-7 для протиповітряної оборони;

засоби радіоелектронної боротьби;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

мінометні міни калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

стрілецьку зброю;

вибухівку та обладнання для підривів;

системи захищеного зв’язку;

послуги супутникової зйомки;

запасні частини, технічне обслуговування і підтримку, а також інше допоміжне обладнання.

Це двадцятий пакет USAI Адміністрації Байдена та шістдесят другий транш обладнання, яке буде надано зі запасів Міністерства оборони України з серпня 2021 року.

“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією”, – додали у Міноборони США.