Про це пише міноборони США.
“Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Це включає в себе санкціонування пакету президентських повноважень вартістю до 200 мільйонів доларів США для надання Україні ключових можливостей, включаючи: засоби протиповітряної оборони; боєприпаси для реактивних систем і артилерії; і протитанкову зброю”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, міністерство оборони США оголошує про пакет розміром приблизно 1,5 мільярда доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Цей пакет включає можливості для посилення протиповітряної оборони України, протипожежної та протитанкової зброї, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано Сполученими Штатами.
Ця допомога включає:
- боєприпаси для NASAMS;
- боєприпаси для ППО малої та середньої дальності;
- ракети РІМ-7 для протиповітряної оборони;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- мінометні міни калібру 120 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- стрілецьку зброю;
- вибухівку та обладнання для підривів;
- системи захищеного зв’язку;
- послуги супутникової зйомки;
- запасні частини, технічне обслуговування і підтримку, а також інше допоміжне обладнання.
Це двадцятий пакет USAI Адміністрації Байдена та шістдесят другий транш обладнання, яке буде надано зі запасів Міністерства оборони України з серпня 2021 року.
“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією”, – додали у Міноборони США.
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