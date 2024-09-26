Президент США Джо Байден наказав виділили 375 мільйонів доларів на військову допомогу для України.

Про це повідомив Білий дім.

Пентагон розкрив вміст нового пакета, він включає:

боєприпаси класу «повітря-земля»;

боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

важкі протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бронетранспортери M1117;

бронеавтомобілі MRAP;

легкі тактичні автомобілі;

броньовані мостові системи;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

саперна техніка та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та інший транспорт.

Це вже 66 пакет допомоги від адміністрації Байдена, яку надали із запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Раніше Politico вказувало, що в межах цього пакета США розглядали можливість відправити Україні ракети середньої дальності для винищувачів F-16. Однак з оголошення Пентагону незрозуміло, чи щось подібне таки увійшло у нову допомогу.

Reuters анонсувало, що 26 вересня Сполучені Штати планують оголосити нову допомогу для України на суму понад 8 мільярдів доларів під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.