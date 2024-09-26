Про це повідомив Білий дім.

Пентагон розкрив вміст нового пакета, він включає:

  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • боєприпаси для систем HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • важкі протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • бронетранспортери M1117;
  • бронеавтомобілі MRAP;
  • легкі тактичні автомобілі;
  • броньовані мостові системи;
  • стрілецька зброя;
  • патрульні катери;
  • саперна техніка та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та інший транспорт.

Це вже 66 пакет допомоги від адміністрації Байдена, яку надали із запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Раніше Politico вказувало, що в межах цього пакета США розглядали можливість відправити Україні ракети середньої дальності для винищувачів F-16. Однак з оголошення Пентагону незрозуміло, чи щось подібне таки увійшло у нову допомогу.

Reuters анонсувало, що 26 вересня Сполучені Штати планують оголосити нову допомогу для України на суму понад 8 мільярдів доларів під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.