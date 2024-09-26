Про це повідомив Білий дім.
Пентагон розкрив вміст нового пакета, він включає:
- боєприпаси класу «повітря-земля»;
- боєприпаси для систем HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- важкі протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бронетранспортери M1117;
- бронеавтомобілі MRAP;
- легкі тактичні автомобілі;
- броньовані мостові системи;
- стрілецька зброя;
- патрульні катери;
- саперна техніка та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та інший транспорт.
Це вже 66 пакет допомоги від адміністрації Байдена, яку надали із запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.
Раніше Politico вказувало, що в межах цього пакета США розглядали можливість відправити Україні ракети середньої дальності для винищувачів F-16. Однак з оголошення Пентагону незрозуміло, чи щось подібне таки увійшло у нову допомогу.
Reuters анонсувало, що 26 вересня Сполучені Штати планують оголосити нову допомогу для України на суму понад 8 мільярдів доларів під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.