Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 425 мільйонів доларів, спрямований на посилення протиповітряної оборони та постачання ракет і боєприпасів для української армії.

Про це оголосив президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

До складу цього пакету входять додаткові засоби ППО, ракети класу «повітря — земля», броньована техніка та боєприпаси, які забезпечать актуальні потреби української сторони.

Також у найближчі місяці Сполучені Штати планують надати Україні додаткову допомогу, зокрема сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем протиповітряної оборони, нові артилерійські системи, значні обсяги боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі додаткових бронемашин для зміцнення української армії.

Президент Зеленський запропонував можливість спільного виробництва зброї, а також лідери обговорили важливість подальшої підготовки українських військовослужбовців.

Крім того, Зеленський ознайомив Байдена зі своїм планом перемоги, і обидва лідери доручили своїм командам узгодити наступні кроки для подальшої співпраці.