Під час Зустрічі Міністрів культури країн G7 США оголосили про виділення одного мільйона доларів Міжнародному центру з вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей для захисту культурної спадщини України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Ця ініціатива є важливим кроком у зміцненні міжнародного партнерства, спрямованого на збереження української культурної спадщини, яка знаходиться під загрозою від початку повномасштабної війни з Росією.

“Це партнерство є важливим етапом у зусиллях щодо збереження культурної ідентичності та історичної спадщини України, і США з нетерпінням очікують на продовження нашої потужної підтримки ICCROM та його місії зі збереження культурної спадщини по всьому світу”, — заявив Посол США при агентствах ООН у Римі Джеффрі Прескотт.

Зазначається, що фінансування є частиною ширшої програми Сполучених Штатів вартістю 7 мільйонів доларів, яка має на меті допомогти у збереженні культурної спадщини країни.