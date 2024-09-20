Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Ця ініціатива є важливим кроком у зміцненні міжнародного партнерства, спрямованого на збереження української культурної спадщини, яка знаходиться під загрозою від початку повномасштабної війни з Росією.
“Це партнерство є важливим етапом у зусиллях щодо збереження культурної ідентичності та історичної спадщини України, і США з нетерпінням очікують на продовження нашої потужної підтримки ICCROM та його місії зі збереження культурної спадщини по всьому світу”, — заявив Посол США при агентствах ООН у Римі Джеффрі Прескотт.
Зазначається, що фінансування є частиною ширшої програми Сполучених Штатів вартістю 7 мільйонів доларів, яка має на меті допомогти у збереженні культурної спадщини країни.
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