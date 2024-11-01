Сьогодні, 1 листопада, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги для України в розмірі 425 мільйонів доларів. До його складу входять ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, бронетехніка та протитанкова зброя.