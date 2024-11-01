Про це йдеться в пресрелізі Міноборони Штатів.
Напередодні цей пакет допомоги анонсував міністр оборони США Ллойд Остін.
До оборонного пакета увійшло:
- боєприпаси для NASAMS;
- боєприпаси для HIMARS;
- ракети Stinger;
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси класу “повітря — земля”;
- 155-мм та 105-мм артснаряди;
- ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери Stryker;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- медобладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.