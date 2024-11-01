Про це йдеться в пресрелізі Міноборони Штатів.

Напередодні цей пакет допомоги анонсував міністр оборони США Ллойд Остін.

До оборонного пакета увійшло:

  • боєприпаси для NASAMS;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • ракети Stinger;
  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси класу “повітря — земля”;
  • 155-мм та 105-мм артснаряди;
  • ракети трубчастого пуску з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • медобладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.