У штаб-квартирі НАТО було підписано Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Угода передбачає виділення американської допомоги на загальну суму до $825 мільйонів для зміцнення енергетичної системи України. Документ підписали заступник глави Офісу Президента Андрій Сибіга та Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Меморандум закладає основу для відновлення критичної інфраструктури, впровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та підтримки післявоєнного переходу України до конкурентоспроможної економіки з низьким рівнем вуглецевих викидів.

Ця ініціатива спрямована на посилення стійкості енергетичної системи країни, що дозволить ефективніше інтегрувати Україну до європейської економіки.