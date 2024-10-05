Сполучені Штати нададуть майже 157 мільйонів доларів нової гуманітарної допомоги для підтримки населення, яке постраждало від конфлікту в Лівані та регіоні.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкен на сайті Держдепу США.

Зазначається, що фінансування буде спрямоване на задоволення нових і наявних потреб внутрішньо переміщених осіб і біженців в Лівані та громад, які їх приймають. Допомога також буде спрямована на підтримку тих, хто тікає до сусідньої Сирії.

За словами Блінкена, ця екстрена допомога з продуктами харчування, притулком, ковдрами, гігієнічними наборами, засобами захисту, водою та санітарією стане критично важливою для тих, хто пережив труднощі.

Минулого року Сполучені Штати виділили майже 386 мільйонів доларів США на підтримку вразливого населення Лівану та Сирії, яке постраждало від загострення конфлікту.

За даними ООН, сотні тисяч людей були змушені покинути країну за останні тижні, відколи ЦАХАЛ посилив свою військову кампанію проти Хезболли. Загалом після початку атак Ізраїлю по Лівану з цієї країни до Сирії виїхали вже 100 тисяч людей, потік біженців не зупиняється й зараз.