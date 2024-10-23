Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні та премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
“Америка ухвалила рішення надати $20 млрд. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами, частина рішення G7 про $50 млрд для України, для нашого захисту. І важливо реалізувати це вже в цьому році. Дякую Сполученим Штатам, дякую усій “Групі семи”, – заявив Зеленський.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також додав, що ці кошти підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році, забезпечуючи економічну та фінансову стійкість країни.
Кредит надаватиметься за підтримки США та інших членів G7, включаючи ЄС, Великобританію, Канаду та Японію.
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