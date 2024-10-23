США виділять Україні $20 мільярдів як частину кредиту G7 на $50 мільярдів, що фінансуватиметься з прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні та премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

“Америка ухвалила рішення надати $20 млрд. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами, частина рішення G7 про $50 млрд для України, для нашого захисту. І важливо реалізувати це вже в цьому році. Дякую Сполученим Штатам, дякую усій “Групі семи”, – заявив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також додав, що ці кошти підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році, забезпечуючи економічну та фінансову стійкість країни.

Кредит надаватиметься за підтримки США та інших членів G7, включаючи ЄС, Великобританію, Канаду та Японію.