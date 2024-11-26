Адміністрація президента США Джо Байдена зробить усе можливе, щоб Україна мала всі необхідні ресурси для продовження боротьби у 2025 році, навіть у разі змін у політичному курсі США.

Про це під час пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

На запитання, чи збережеться підтримка України з боку європейських країн, якщо обраний президент США Дональд Трамп вирішить припинити допомогу, Блінкен зазначив, що фінансування допомоги Україні підтримували не тільки демократи, а й республіканці в Конгресі. Він підкреслив, що підтримка України є результатом глобальних зусиль, і її підтримують більше 50 країн світу.

“І що ми маємо намір робити під час роботи цієї адміністрації, так це робити все можливе, щоб Україна мала все необхідне, щоб вона могла, як я вже сказав, воювати в 2025 році, якщо буде потрібно, або, якщо будуть переговори, щоб вона могла вести їх з позиції сили“, — додав держсекретар.