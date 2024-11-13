У рамках додаткового фінансування від Конгресу США Україна отримала значну частину запланованої військової допомоги, зокрема 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів протиповітряної оборони та 60% вогневих засобів.

Про це повідомив представник Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

За словами Райдера, після ухвалення у квітні рішення про додаткове фінансування для підтримки України було передано озброєння на суму близько 3,7 мільярда доларів, яке вилучили зі складів Міноборони США.

Серед боєприпасів, які вже доставлено, — артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети GMLRS для систем HIMARS, ракети для систем Patriot та NASAMS.

“Разом із нашими союзниками та партнерами, ми майже завершили постачання стратегічних систем протиповітряної оборони, які ми зобов’язалися забезпечити на саміті НАТО”, – наголосив Райдер.

Крім того, він зазначив, що станом на 12 листопада США мають можливість надати Україні додаткову військову допомогу на суму понад 9 мільярдів доларів, з яких 7,1 мільярда доступні за програмою PDA, а ще 2,2 мільярда — за програмою USAI, яка передбачає замовлення озброєння у виробників.