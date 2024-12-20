Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про успішне знищення лідера "Ісламської держави" Абу Юсіфа, також відомого як Махмуд, у сирійській провінції Дейр ез-Зор. Операція відбулася 19 грудня внаслідок високоточного авіаудару.

Про це повідомляє CENTCOM.

“19 грудня сили Центрального командування США завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу, відомому як Махмуд, у сирійській провінції Дейр ез-Зор, у результаті чого вбито двох бойовиків ІДІЛ, у тому числі Абу Юсіфа”, – йдеться в заяві командування.

Операцію провели в регіоні, який раніше перебував під контролем сирійського режиму та російських військових. CENTCOM наголосило на важливості таких ударів для зниження активності терористів у регіоні.

Авіаудар підкреслив здатність США завдавати точкових ударів навіть у складних умовах, знижуючи ризики для цивільного населення та зміцнюючи безпеку у регіоні.