Про це повідомляє CENTCOM.
“19 грудня сили Центрального командування США завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу, відомому як Махмуд, у сирійській провінції Дейр ез-Зор, у результаті чого вбито двох бойовиків ІДІЛ, у тому числі Абу Юсіфа”, – йдеться в заяві командування.
Операцію провели в регіоні, який раніше перебував під контролем сирійського режиму та російських військових. CENTCOM наголосило на важливості таких ударів для зниження активності терористів у регіоні.
Авіаудар підкреслив здатність США завдавати точкових ударів навіть у складних умовах, знижуючи ризики для цивільного населення та зміцнюючи безпеку у регіоні.
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