У Державному департаменті США заявили, що рішення партії "Грузинська мрія" призупинити процес вступу Грузії в ЄС суперечить закріпленій у конституції країни обіцянці грузинському народу прагнути до повної інтеграції в Європейський Союз і НАТО.

Про це заявив речник американського Держдепу Метью Міллер.

Він наголосив, що призупинивши процес вступу Грузії в ЄС, керівна партія “Грузинська мрія” відкинула можливість “тісніших зв’язків” з Європою та зробила країну більш вразливою для дій з боку Москви.

“Грузинський народ переважно підтримує інтеграцію з Європою. США засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на зібрання та вираження думок, включаючи свободу мирного протесту. Ми закликаємо всі сторони забезпечити мирний характер протестів”, — йдеться у заяві Міллера.

За його ловами, різноманітні “антидемократичні” дії “Грузинської мрії” порушили основні принципи американсько-грузинського стратегічного партнерства.

“Яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов’язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод і боротьби з корупцією. зусилля. У результаті США призупинили цей механізм”, — сказав він.

Речник американського Держдепу закликав грузинський уряд повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження думок.