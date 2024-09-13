Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

“Немає жодних змін у нашій точці зору на надання Україні можливостей для нанесення ударів великої дальності для використання всередині Росії. Я не очікую жодних серйозних заяв щодо цього”, — сказав Кірбі.

Він зазначив, що США серйозно ставляться до попередження президента Росії Володимира Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна запустить ракети великої дальності західного виробництва по Росії, але це не нова позиція Путіна.

“Це не риторика, яку ми не чули від нього раніше. Він, очевидно, довів свою здатність до агресії… тож так, ми серйозно ставимося до цих коментарів”, — зазначив Кірбі.