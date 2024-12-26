Економісти пов'язують такі оптимістичні прогнози для Сполучених Штатів з очікуваним втіленням програми урядових витрат, яка стимулюватиме економічне зростання. Водночас свій позитивний вплив на американську економіку чинитиме Китай, який зіткнувся з власними проблемами, що затримують розвиток країни.

Про це йдеться у звіті CEBR.

У рейтингу CEBR Україна, яка перебуває наразі на 58-му місці серед економік світу, за наступні 15 років дещо покращить свою позицію й підніметься на 27-му сходинку у 2039 році.

За прогнозом, з 2025 до 2029 роки українська економіка зростатиме не 4,1% щорічно, а з 2030 по 2039 роки можливе уповільнення щорічного зростання до середнього значення 3,7%.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, за перше півріччя 2024 року українська економіка зросла на 4,1% навіть попри негативні фактори.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, позитивними чинниками, які вплинули на економічне зростання України була стабільна робота Українського морського коридору та можливості окремих підприємств забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту.

За підсумками 2024 року очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 4%, з яких 0,64%, або більш як 88 млрд гривень, забезпечила реалізація політики розвитку українських виробників “Зроблено в Україні”.