Американська армія замовила ракети Javelin на суму $1,3 млрд. Наразі це є найбільшим однорічним контрактом на виробництво такої зброї.

Про це пише Голос Америки з посиланням на підприємство виробників.

Зазначається, що понад 4000 ракет Javelin з цього контракту відправлять в Україну для поповнення запасів.

Виробники, компанії Lockheed Martin та Raytheon повідомляють, що ця угода є частиною контракту на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг, який було укладено в травні 2023 року.

Цей багаторічний контракт може сягнути 7,2 мільярда доларів на виробництво “невизначеної кількості” ракет між 2023 і 2026 роками.

Також виробники зазначили, що цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Згідно з повідомленням планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

“Зараз, як ніколи, Javelin визнано найефективнішою, перевіреною в боях системою протиброньової зброї у світі”, – сказав Енді Амаро, президент JJV і програмний директор Javelin у компанії Raytheon.

Спільне підприємство додає, що має понад 25 міжнародних клієнтів по всьому світу і досі виробило понад 50 тисяч ракет Javelin і понад 12 тисяч командних пускових установок багаторазового використання.