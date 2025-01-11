У Держдепі зазначили, що це вже одинадцятий пакет санкцій щодо Росії, пов’язаних саме з "Росатомом".

Державний департамент США ввів санкції проти генерального директора російської державної енергетичної компанії “Росатом” Олексія Лихачова та ще 13 членів правління.

У Держдепі зазначили, що високопосадовці “Росатома” публічно заявили, що підприємства розробляють системи озброєнь, у тому числі для використання у війні Росії проти України.

Дочірні підприємства “Росатома” забезпечили російську оборонну промисловість озброєнням, компонентами та передовими технологіями військового призначення для подальшої війни Росії проти України”.

До санкційного списку США потрапили 14 посадовців “Росатома”, зокрема генеральний директор Олексій Лихачов.

США звинувачують посадовців “Росатома” у роботі у сфері ядерної зброї та оборонному секторі Росії, експорті будівництві атомних електростанцій, а також зловмисній діяльності, включаючи окупацію Запорізької атомної електростанції в Україні.

Зазначається, що під санкціями США вже майже 70 дочірніх та пов’язаних із “Росатомом” компаній, зареєстрованих у Сполучених Штатах.