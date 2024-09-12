Американські компанії та сервіси ввели нові посилені санкції проти Росії в IT-сфері.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

“США запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері – низка провідних компаній і сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів уже з 12 вересня”, — йдеться у повідомленні.

Серед нових санкцій:

Google — заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense;

Atlassian, Jira, Trello та Confluence — вони оголосили про повний вихід з російського ринку;

Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами — став недоступним у РФ;

Сервіс Miro — не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;

Компанія Microsoft — розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;

Сервіс Slack — виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;

Системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle — залишили ERP-ринок країни.

Зазначається, що нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.