Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
“США запровадили посилені санкції проти Росії в IT сфері – низка провідних компаній і сервісів оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів уже з 12 вересня”, — йдеться у повідомленні.
Серед нових санкцій:
- Google — заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense;
- Atlassian, Jira, Trello та Confluence — вони оголосили про повний вихід з російського ринку;
- Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами — став недоступним у РФ;
- Сервіс Miro — не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;
- Компанія Microsoft — розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;
- Сервіс Slack — виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;
- Системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle — залишили ERP-ринок країни.
Зазначається, що нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.
“У листопаді 2022 року Санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти РФ. Після тривалих консультацій дякуємо партнерам за рішучі дії. Держава-агресор має відчути повну міжнародну ізоляцію за свої злочини”, — резюмувала у відомстві.
- США ввели санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії
- Велика Британія наклала санкції на Повітряно-космічні сили Росії
- США ввели санкції проти РФ через втручання у вибори