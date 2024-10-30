Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти 275 осіб та організацій, залучених до постачання передових технологій і обладнання в Росію, які необхідні для підтримки її військової машини.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Зазначено, що до списку увійшли як фізичні особи, так і мережі, що працюють у юрисдикції 17 країн, включаючи Індію, Китай, Швейцарію, Таїланд і Туреччину.

“Державний департамент також переслідує ухилення від санкцій та обхід санкцій у кількох третіх країнах, включаючи кілька компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення, що заповнюють критичні прогалини у російській військово-промисловій базі, а також організації та осіб у Білорусі, пов’язаних із підтримкою режимом Лукашенка. російської оборонної промисловості. Державний департамент також переслідує кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії та оборонні компанії, а також тих, хто підтримує майбутнє виробництво та експорт енергії з Росії”, — зазначили в американському Мінфіні.

Під санкції потрапили 150 російських компаній, що працюють у сферах оборони, технологій і аерокосмічної промисловості, які закуповують або виробляють військову продукцію або ключові компоненти, що дозволяють Росії створювати або обслуговувати зброю, яка використовується проти України.

Обмежувальні заходи торкнулися 14 організацій і 9 осіб, переважно з Туреччини, які сприяли закупівлі сучасної зброї та боєприпасів від імені російських користувачів, як-от Міністерства оборони Росії та державних оборонних компаній.

Серед них:

фірма Mirex Havacilik ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Serketi та її голова Озгур Хасан Челік;

компанія New Way Group Global Danismanlik Ticaret Limited Sirketi, яку використовувало Головне розвідувальне управління Росії для сприяння поставкам мікроелектроніки, а також виробничого та випробувального обладнання американського походження.