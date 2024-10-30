Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Зазначено, що до списку увійшли як фізичні особи, так і мережі, що працюють у юрисдикції 17 країн, включаючи Індію, Китай, Швейцарію, Таїланд і Туреччину.

“Державний департамент також переслідує ухилення від санкцій та обхід санкцій у кількох третіх країнах, включаючи кілька компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення, що заповнюють критичні прогалини у російській військово-промисловій базі, а також організації та осіб у Білорусі, пов’язаних із підтримкою режимом Лукашенка. російської оборонної промисловості. Державний департамент також переслідує кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії та оборонні компанії, а також тих, хто підтримує майбутнє виробництво та експорт енергії з Росії”, зазначили в американському Мінфіні.

Під санкції потрапили 150 російських компаній, що працюють у сферах оборони, технологій і аерокосмічної промисловості, які закуповують або виробляють військову продукцію або ключові компоненти, що дозволяють Росії створювати або обслуговувати зброю, яка використовується проти України.

Обмежувальні заходи торкнулися 14 організацій і 9 осіб, переважно з Туреччини, які сприяли закупівлі сучасної зброї та боєприпасів від імені російських користувачів, як-от Міністерства оборони Росії та державних оборонних компаній.

Серед них:

  • фірма Mirex Havacilik ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Serketi та її голова Озгур Хасан Челік;
  • компанія New Way Group  Global Danismanlik Ticaret Limited Sirketi, яку використовувало Головне розвідувальне управління Росії для сприяння поставкам мікроелектроніки, а також виробничого та випробувального обладнання американського походження.

Крім того, під санкціями опинилися російські Athree Company Limited, Інститут випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки, Російська академія ракетних та артилерійських наук, Науково-дослідний інститут систем зв’язку та автоматизованих систем управління, Московський авіаційний інститут, Конструкторське бюро “Спектр Інжиніринг” та інші.