Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній, а також проти сербської компанії NIS, пов'язаної з "Газпром Нафта".

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

У відомстві зазначили, що ці санкції є частиною радикальних заходів проти основного джерела доходів Росії, які сприяють фінансуванню її незаконної війни проти України.

Які компанії потрапили під санкції

Нові обмеження стосуються таких великих компаній, як “Газпром Нафта”, “Сургутнафтогаз” та найбільшої компанії “Совкомфлот”, а також їхніх дочірніх структур, зокрема “Роснафтофлот”.

Крім цього, обмеження накладені на структури, що страхують морські перевезення, зокрема нафти, серед яких “Інгосстрах” і “Альфастрахування”.

Також під санкції потрапили 184 судна, що беруть участь в експорті російських енергоносіїв, які є частиною так званого “тіньового флоту” Росії. Окрім того, до санкційного списку увійшли 17 компаній та три особи з Гонконгу, Латвії, Ліберії, ОАЕ та Росії, що ймовірно займаються торгівлею російською нафтою.

Мінфін США підтвердив, що майно та інтереси підсанкційних осіб, що знаходяться в США або під контролем осіб з США, будуть заблоковані.

Реакція влади

Президент України висловив вдячність адміністрації Джо Байдена за оголошення нового пакету санкцій, спрямованого проти понад 400 суб’єктів, які мають зв’язки з російським енергосектором.

“Ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об’єкти та компанії третіх країн”, — написав Зеленський.

Особливу увагу він звернув санкціям проти “Сургутнафтогазу”, що є одним із основних фінансових джерел для Кремля. За словами Глави держави, ці дії спрямовані на те, щоб злочинці платили за свої злочини.

Він зауважив, чим менше доходів Росія отримуватиме від нафти й інших енергоресурсів, тим швидше буде відновлено мир.