Адміністрація президента США Джо Байдена планує посилити підтримку України в останні місяці перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

Політик зазначив, що чинна адміністрація “продовжить зміцнювати все, що ми робимо для України”, аби забезпечити її здатність ефективно боротися наступного року або вести мирні переговори з Росією з позиції сили.

Блінкен також повідомив, що обговорив питання допомоги Україні з генсеком НАТО Марком Рютте під час зустрічі в Брюсселі.

“Байден використовуватиме кожен день, щоб продовжувати робити те, що ми робили останні чотири роки, а саме зміцнювати цей альянс”, – сказав політик.

Він додав, що команда чинного президента США працює над тим, щоб доставити всю допомогу, схвалену Конгресом для України перед виходом у січні 2025 року.

Держсекретар США також заявив, що відправлення північнокорейських військ для допомоги Росії у війні проти України “вимагає та отримає жорстку відповідь”.