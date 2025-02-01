Про це сказав спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News.
За його словами, США можуть тиснути не лише на Москву, а й на Київ.
“Трамп точно знає, що він робить, знає, де чинити тиск, але важливіше те, що він буде створювати важелі впливу як на українців, так і на росіян.. він чудово укладає угоди, він знає, як застосувати важелі”, — заявив Келлог.
Він зазначив, що США здатні домогтися припинення вогню і настання повноцінного миру в Україні не за кілька років, а «протягом місяців».
“Мені подобається думати, що ми можемо отримати щось у короткостроковій перспективі… я хотів би побачити зворотний відлік за 100 днів”, – додав представник Трампа.
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