Про це пише Wall Street Journal із посиланням джерела.

Як стверджує видання, Вашингтон обговорює можливість помилування Мадуро і його оточення, якому висунуті звинувачення в Міністерстві юстиції США. Особи, які знайомі з цим питанням, розповіли, що адміністрація Байдена начебто “поклала все на стіл”, щоб змусити Мадуро піти до закінчення його президентського терміну.

Наразі перемовини ведуться між довіреною особою Мадуро Хорхе Родрігесом та Даніелем Еріксоном, який керує політикою щодо Венесуели в Раді нацбезпеки Білого дому.

WSJ зазначає, що це вже не перший випадок, коли США вдаються до подібних ініціатив, щоб усунути Мадуро. У 2023 році під час таємних переговорів у Досі Вашингтон запропонував Мадуро амністію. Але президент Венесуели відмовився обговорювати будь-які подібні домовленості, які привели б до втрати посади.

Видання стверджує, що Мадуро відкритий до переговорів, якщо Вашингтон “проявить до нього повагу”. Водночас він досі не довіряє США, навіть всупереч тому, що адміністрація Байдена скасувала більшість економічних санкцій, сподіваючись сприяти чесним і відкритим липневим виборам.

Нагадаємо, у неділю, 28 липня, у Венесуелі відбулися президентські вибори. Про перемогу на них заявив і чинний президент Ніколас Мадуро, і головний опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес. У країні розпочалися мітинги прихильників опозиції, які вважають, що влада сфальсифікувала результати виборів. Європейська рада не визнала переобрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро і закликала провести незалежну перевірку результатів виборів.