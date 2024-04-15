США знищили понад 80 безпілотників та 6 балістичних ракет, які випускали по Ізраїлю з Ємену та Ірану 13 та 14 квітня.

Про це повідомило Центральне командування США.

Цілі збили за підтримки есмінців Європейського командування США. Командування уточнює, що одну ракету та 7 безпілотників вдалося знищити ще до їхнього запуску на території Ємену.

У Збройних силах США додали, що продовжують “підтримувати захист Ізраїлю від небезпечних дій Ірану”, оскільки вони ставлять під загрозу «регіональну стабільність та безпеку сил США і коаліції». Також, як йдеться в повідомленні, США продовжуватимуть працювати з усіма регіональними партнерами над посиленням безпеки на Близькому Сході.

За даними CENTCOM, серед знищених цілей також є пускова установка та сім безпілотників, що перебували на території Ємену, яку котнтролюють хусити.