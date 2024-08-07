Хоча Вашингтон не скасував дозвіл Україні на атаку територій РФ зброєю, що постачають Сполучені Штати Америки, але вияснити ситуацію щодо Суджи й наступу ЗСУ на Курську область все одно доведеться.

Про це пише Bloomberg.

Україна, продовжуючи захист від трирічного вторгнення, здійснює удари безпілотників по російській інфраструктурі та військовим об’єктам, намагаючись ослабити військову машину Кремля.

Напад на Курську область вважається одним із найсміливіших, оскільки він повертає війну на територію Росії та підриває її претензії на забезпечення безпеки для громадян.

Українські чиновники не коментують операцію та її цілі, зокрема представник Міністерства оборони і прес-служба Генерального штабу.

США не змінили свою політику щодо використання Україною американської зброї для націлювання на загрози з-за кордону, заявив прес-секретар Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він також зазначив, що чиновники планують звернутися до українських колег для кращого розуміння ситуації.

Міністерство оборони Росії повідомило про участь близько 300 українських військових у нападі, підтримуваних танками та бронетехнікою.

Спочатку було заявлено, що українці відступили з великими втратами, але ця інформація пізніше була видалена без пояснень.

У звіті Герасимова зазначено, що до конфлікту залучено більше людей, а Путін отримав інформацію про знищення 54 українських бронемашин. Виконуючий обов’язки губернатора Курська Олексій Смирнов повідомив про “масові” удари по прикордонній зоні та направлення лікарів для допомоги постраждалим.

Російські військові блогери також повідомили, що українські війська продовжують окупацію прикордонних сіл і просуваються до Суджі.