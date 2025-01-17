Оператори Сил спеціальних операцій (ССО) ліквідували частину російської групи, яка стратила двох військовополонених з територіальної оборони України, та взяли в полон інших.

Про це повідомила пресслужба ССО, опублікувавши відео зізнання російських солдатів.

10 січня російські військові розстріляли двох бійців ТрО, захоплених у полон. Один із підрозділів ССО спланував операцію, щоб знищити винуватців злочину та повернути тіла загиблих.

Спецпризначенці знищили трьох членів розстрільної групи, а ще трьох змусили здатися в полон.

Полонені виявилися морськими піхотинцями 40-ї арктичної бригади РФ, які служили лише півтора місяця.

На допиті полонені підтвердили, що:

Взяли в полон двох українців та доповіли про це своєму командиру.

Командир віддав наказ стратити військовополонених.

Один із полонених намагався втекти, але був розстріляний разом із іншим бійцем.

За словами ССО, трьох росіян із позивними “Лебідь”, “Бум” і “Білий” було ліквідовано, а солдата з позивним “Ярий” разом із ще двома росіянами взято в полон.

У пресслужбі нагадали, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції. ССО наголошує, що всі, хто причетний до воєнних злочинів проти України, будуть притягнуті до відповідальності.