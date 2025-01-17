Про це повідомила пресслужба ССО, опублікувавши відео зізнання російських солдатів.
10 січня російські військові розстріляли двох бійців ТрО, захоплених у полон. Один із підрозділів ССО спланував операцію, щоб знищити винуватців злочину та повернути тіла загиблих.
- Спецпризначенці знищили трьох членів розстрільної групи, а ще трьох змусили здатися в полон.
- Полонені виявилися морськими піхотинцями 40-ї арктичної бригади РФ, які служили лише півтора місяця.
На допиті полонені підтвердили, що:
- Взяли в полон двох українців та доповіли про це своєму командиру.
- Командир віддав наказ стратити військовополонених.
- Один із полонених намагався втекти, але був розстріляний разом із іншим бійцем.
За словами ССО, трьох росіян із позивними “Лебідь”, “Бум” і “Білий” було ліквідовано, а солдата з позивним “Ярий” разом із ще двома росіянами взято в полон.
У пресслужбі нагадали, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції. ССО наголошує, що всі, хто причетний до воєнних злочинів проти України, будуть притягнуті до відповідальності.
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