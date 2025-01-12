Президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає Москву, де проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним, у п'ятницю, 17 січня.

Інформацію про це підтвердило посольство Ірану в соцмережі Х.

Очікується, що у ході зустрічі глави держав підпишуть договір про розширення двосторонньої співпраці.

Напередодні посол Ірану в Росії Казем Джалалі в інтерв’ю іранському інформаційному агентству Tehran Times зауважив, що нова всеосяжна угода про стратегічне партнерство між Іраном і Росією прямо включає повагу до територіальної цілісності один одного.

“Ми очікуємо, що наші країни-партнери поважатимуть нашу територіальну цілісність”, — сказав посол підкресливши, що це зобов’язання чітко викладене в статті третій угоди, яка має бути підписана пізніше цього місяця.

Цей пункт підкреслює важливість збереження суверенних прав і національної незалежності, чого не було в угоді 2001 року між Тегераном і Москвою.

Розкриваючи нові подробиці майбутньої угоди, посол Джалалі зазначив, що вона складається з преамбули та 47 статей. Вона має стати правонаступником всеосяжної угоди про співпрацю, підписаної у 2001 році.

“Сьогодні стосунки між країнами значно розширилися порівняно з 24-річною давниною, й це потребує оновлення”, – зазначив Джалалі.

За словами посла, Іран підготував проєкт, а після консультацій і внесення правок російською стороною, доопрацював його протягом приблизно трьох років.

Раніше Путін повідомив, що Іран та Росія можуть підписати “фундаментальний договір” під час візиту Пезешкіана до Москви. Він зазначив, що країни давно співпрацюють у сфері логістики, енергетики та безпеки та можуть підписати новий всеосяжний договір про стратегічне співробітництво у цих галузях.