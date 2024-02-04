Джерело: промоутерська компанія британця Queensberry Promotions.
Місце проведення поєдинку не змінилось – він пройде у саудівському Ер-Ріяді. Усик і Ф’юрі боротимуться за звання абсолютного чемпіона – першого у надважкій вазі з 1999 року.
Організацією бою у місті Ер-Ріяд займається Туркі Аль аш-Шейх, голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії.
Під час прямого ефіру з Ф’юрі та Усиком Аль аш-Шейх повідомив, що в умовах проведення бою з’явилась нова деталь. За словами функціонера, якщо один з боксерів не зможе вийти на поєдинок 18 травня, то заплатить 10 мільйонів доларів компенсації іншому.
“Остання спроба, коли ми можемо провести цей бій, і я визначив дату — 18 травня. Я маю гарантії від обох боксерів — 10 мільйонів доларів, якщо хтось відмовиться від бою отримає його суперник. 10 мільйонів не від нас, ми гарантуємо це — 10 мільйонів з їхніх особистих коштів”, – повідомив Аль аш-Шейха