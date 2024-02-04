Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який мав відбутися 17 лютого, перенесено на 18 травня 2024 року.

Джерело: промоутерська компанія британця Queensberry Promotions.

Місце проведення поєдинку не змінилось – він пройде у саудівському Ер-Ріяді. Усик і Ф’юрі боротимуться за звання абсолютного чемпіона – першого у надважкій вазі з 1999 року.

Організацією бою у місті Ер-Ріяд займається Туркі Аль аш-Шейх, голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії.

Під час прямого ефіру з Ф’юрі та Усиком Аль аш-Шейх повідомив, що в умовах проведення бою з’явилась нова деталь. За словами функціонера, якщо один з боксерів не зможе вийти на поєдинок 18 травня, то заплатить 10 мільйонів доларів компенсації іншому.