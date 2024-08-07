Про це повідомив заступник командира бригади “Азов” Святослав Паламар.

Зі згоди дружини покійного Іщенка Олени, Паламар опублікував результати судово-медичної експертизи й довідку про причину смерті загиблого.

Згідно з результатами розтину, які опублікував Паламар, множинні переломи ребер, шок та закрита тупа травма грудної клітки через “контакту з тупим предметом” призвели до смерті українського захисника Олександра Іщенка в російському полоні в СІЗО.

31 липня стало відомо, що в російському Ростові-на-Дону помер один із полонених українських військовослужбовців полку “Азов” Олександр Іщенко. Того дня Іщенка не доставили із СІЗО на судове засідання, а його адвокат повідомив суду, що військовий помер.

Донька Іщенка сказала, що її батько помер ще за 9 днів до того. Омбудсман Дмитро Лубінець написав, що українській стороні офіційно про це не повідомили, як і про причину смерті. Тоді Лубінець надіслав листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та уповноваженої з прав людини в РФ.