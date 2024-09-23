Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не планує балотуватися на президентських виборах 2028 року, якщо зазнає поразки на виборах 5 листопада.

Про це сказав Трамп в інтерв’ю програмі Повна міра в неділю, повідомляє Reuters.

На запитання про те, чи планує він знову брати участь у виборах через чотири роки, якщо не зможе здобути перемогу на цих, 78-річний експрезидент відповів: “Ні, не планую. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі не розглядаю такий варіант”.

Він додав: “Сподіваюся, ми доб’ємося успіху”.

ВВС наголошує, що Дональд Трамп вголос припустив можливість поразки на виборах вже вдруге за останні чотири дні, хоча раніше ніколи не робив таких заяв.

Трамп був 45-м президентом США з 2017 по 2021 рік. У 2020 році він брав участь у виборах, але програв Джо Байдену.