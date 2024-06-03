Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко під час брифінгу, пише “Укрінформ”.

Він зазначив, що кількість місць лімітована ліцензійними умовами і змінити це нині не можна з певних причин. Зокрема, це стосується матеріально-технічної бази та педагогічних працівників.

“Що стосується збільшення кількості місць, то цього не буде. Тому що вони лімітовані ліцензійними умовами, тобто від місткості ліцензії в кожному закладі вищої освіти є певна кількість місць. На ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, у тому числі та матеріально-технічна база закладів освіти, наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників. Перегляду ліцензійних вимог зараз не буде відбуватися, незалежно від попиту, інших обставин. Освітня сфера ніколи не буде допомагати тим людям, які використовують різні способи для того, щоб не виконувати свої конституційні обовʼязки”, — сказав посадовець.

Він додав, що зазвичай кількість вступників була на рівні 120-130 тисяч осіб. У цьому році на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) в магістратуру, аспірантуру зареєструвалася рекордна кількість осіб — понад 200 тисяч.

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив, що цьогоріч зафіксували рекордну кількість чоловіків, які вступають до магістратури і аспірантури. За його словами, іспити на вступ будуть складними.